Мир стоит на пороге массовой вакцинации от Covid-19. Примерно через месяц начнут прививать украинцев. Можно ли заразиться после прививки, как подействует вакцина на бессимптомного больного и способна ли она справиться с мутировавшим вирусом?

Почему Украина не подготовилась к пандемии

Стопроцентная защита от заражения невозможна

Можно ли подхватить вирус после вакцинации

На вопросы читателей «Вечернего Харькова» отвечает заведующий кафедрой инфекционных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования доктор медицинских наук, профессор Василий Малый.– Да, уже второй год многие страны направляют свои усилия на ликвидацию пандемии, вызванную новой коронавирусной инфекцией, которая относится к так называемым эмерджентным инфекциям, чрезвычайным, свалившимся как снег на голову, с непредсказуемым течением. Никто ее не ожидал, не было никаких предпосылок к ее возникновению – вирус захватил всех нас врасплох. И от того, каков уровень готовности имеется у той или иной страны к возникновению чрезвычайных ситуаций, в данном случае к началу пандемии – наличие подготовленных специалистов, материальных ресурсов, развитость медицинской науки и науки в целом и т. д., – зависит своевременность, качество и эффективность проводимых мероприятий, направленных на борьбу с возникшей пандемией и ее ликвидацию.Страны, имеющие более мощный экономический и научный потенциал, сумели в кратчайшие сроки провести действенные мероприятия, направленные на локализацию заболевания. За период пандемии были установлены возбудитель, источник инфекции, пути распространения, факторы и механизм передачи, клинические проявления, разработаны лабораторные подтверждающие тесты, варианты лечебных и профилактических мероприятий... И все это в период, когда у Украины еще было время поправить положение.Только 3 марта 2019 года появилось сообщение о первом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией в нашей стране и 12 марта были введены карантинные мероприятия, объявлена чрезвычайная ситуация в ряде областей. И с учетом имеющегося зарубежного опыта, наработок, имея в запасе около трех месяцев, мы так и не смогли качественно подготовиться к встрече пандемии в Украине...– Безусловно. Многие годы Всеукраинская ассоциация инфекционистов на научно-практических конференциях, на съездах инфекционистов, в научных докладах и результатах практических исследований освещала катастрофическую ситуацию в данной сфере, обращала внимание на неуклонный рост заболеваемости и смертности, но эпидемиологическая служба продолжала отсутствовать. Нами направлялись в связи с этим письма в МОЗ Украины, Кабинет министров, Верховную Раду – никакой реакции не последовало. Кто за это ответит?! А тут еще нежданно-негаданно нагрянула особо опасная инфекция.– Действительно, разработка вакцины против коронавирусной инфекции Covid-19 стала критически важной задачей для системы здравоохранения разных стран. По состоянию на декабрь 2020 года было известно о разработке более 200 потенциальных вакцин различными медицинскими учреждениями и фармацевтическими компаниями. Испытания на людях начались для 52 препаратов. В настоящий момент семь вакцин-кандидатов проходят третью фазу клинических испытаний, причем четыре из них – китайского производства.Первой зарегистрированной стала российская вакцина «Спутник-V». Однако она вызывает много нареканий как со стороны стран Евросоюза, США, так и со стороны других государств. Приобретение этой вакцины Украиной не рассматривается (8 января министр охраны здоровья Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». – Прим. ред.). Пока наиболее перспективными являются американская Phizer и немецкая BioNTech, а также AstraZeneca, разработанная британо-шведской фармацевтической компанией совместно с учеными Оксфордского университета. Украина, скорее всего, получит вакцину AstraZeneca. Но ситуация может измениться.– Великобритания действительно разрешила делать некоторым людям прививки против Covid-19 разными вакцинами, хотя данные о степени иммунитета, обеспечиваемого смешиванием доз, отсутствуют. Если говорить в целом, то смешивать вакцины, по оценкам специалистов, не рекомендуется.– Минздрав объявил, что первые прививки жителям Украины могут начать делать в феврале 2021 года. Только в группах риска находится 21 миллион украинцев – именно они будут первыми привиты от коронавируса за государственный счет. Остальные граждане смогут приобрести вакцины самостоятельно, как только они поступят в продажу.– Стоит заметить, что стопроцентная защита от заражения практически невозможна в связи с индивидуальными возможностями организма каждого человека. И все же прививка существенно снижает риск заражения. Эффективность конкретной вакцины напрямую завит от концентрации антител, видов возбудителя, вырабатываемых организмом после прививки.Многие научные эксперты предупреждают, что начало вакцинации вряд ли вернет нам в ближайшее время привычный образ жизни: начальные запасы препаратов весьма ограничены и предназначены главным образом для наиболее уязвимых групп населения – в первую очередь медицинских работников, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус также говорит, что сама по себе вакцина не положит конец пандемии. По его словам, нам все равно нужно будет продолжать наблюдение, изоляцию и уход за больными, отслеживание контактов, карантинные мероприятия, вести себя осторожно.В целом, по оценкам ВОЗ, 65% и более людей должны иметь иммунитет, прежде чем распространение вируса прекратится. Но охватить большинство почти восьмимиллионного населения земного шара – задача колоссальная. И как убедить людей в необходимости иммунизации, если только в Англии, согласно опросам, 36% людей вряд ли согласятся на вакцинацию. Существует и масса других проблем.– Как я уже говорил, абсолютной защиты от коронавируса нет. В принципе, организм может встретиться с вирусом, но тяжелое заболевание не разовьется и осложнений не будет.– Волноваться в таких случаях не следует. Существует так называемый бустерный эффект, другими словами – усиление иммунитета. У бессимптомных носителей иммунный ответ не напряженный, поэтому вакцинация как бы бустерирует, и уровень антител в таких случаях будет повышаться.А вот если симптомы болезни уже проявились в виде острого респираторного заболевания, тогда вакцинация противопоказана.– Дело в том, что для РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус, мутация характерна. Однако ключевой момент – не наличие самой мутации, а ее закрепление, передача ее своим потомкам. Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в человеческой популяции. При гриппе, например, мутация происходит быстро, практически ежегодно, поэтому и состав вакцины меняется каждый год. А при коронавирусе мутация пока минимальная, захватывает всего 1% генома, поэтому смена вакцинного препарата пока не требуется. Но если появится какая-нибудь значимая мутация, в матрице вакцины необходимо будет менять или добавлять компоненты – чтобы она работала.– Правительства многих стран встревожены сообщениями о повышенной – на 70% – заразности обнаруженного в Великобритании нового варианта коронавируса. В связи с этим стараются по возможности не дать мутировавшему вирусу распространиться по континентальной Европе – ряд стран даже ввел запрет на авиасообщение с Великобританией.Хотя известные вирусологи призывают не паниковать. Ведь пока ничто не свидетельствует о том, что заболевание переносится тяжелее или вероятность летального исхода выше.