С отцом двоих наших детей мы расписаны не были – жили гражданским браком. Сейчас он от нас ушел, на сына и дочь не дает ни копейки. Скажите, имею ли я право подать на алименты, если мы не состояли в браке? И в каком размере назначаются алименты? Юля З.

Прожиточный минимум

Как разъяснили с Минюсте, мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка, независимо от того, состояли ли они в браке между собой.Равные права и обязанности матери и отца относительно ребенка предусмотрены частью первой статьи 141 Семейного кодекса Украины.– Тот из родителей, с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме в размере 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Или в таком размере: на одного ребенка − одной четверти, на двух детей − одной трети, на трех и более детей − половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на каждого ребенка соответствующего возраста, – сообщили в ведомстве.Отмечается, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. При этом минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка − это размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, он может быть установлен судом в случае, если плательщик алиментов достаточно зарабатывает. Суд не ограничивается размером дохода плательщика алиментов в случае, если установит, что его расходы превышают заработок, а источник происхождения средств для их оплаты не доказан.– После получения решения суда и исполнительного листа или судебного приказа взыскателю необходимо обратиться в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя по месту жительства (пребывания) должника с заявлением об открытии исполнительного производства о взыскании алиментов. В заявлении нужно указать реквизиты банковского счета, на который следует перечислять денежные средства; фамилию, имя, отчество взыскателя; реквизиты документа, удостоверяющего его личность. Необходимо также приложить исполнительный документ – судебный приказ или исполнительный лист о взыскании алиментов, – отметили в Минюсте.Согласно государственному бюджету Украины на 2021 год, с 1 января прожиточный минимум составляет 2189 грн, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 грн.Для детей до 6 лет: с 1 января – 1921 грн, с 1 июля 2021 – 2013 грн; с 1 декабря – 2100 грн.Для детей 6–18 лет: с 1 января – 2395 грн; с 1 июля 2021 – 2510 грн; с 1 декабря – 2618 грн.Для утративших трудоспособность: с 1 января – 1769 грн; с 1 июля – 1854 грн; с 1 декабря – 1934 грн.Для трудоспособных: с 1 января – 2270 грн; с 1 июля – 2379 грн; с 1 декабря – 2481 грн.