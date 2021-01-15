Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Поліція Харкова розслідує випадок жорстокого поводження з кошеням.Слідчі ретельно вивчатимуть факти, викладені у заяві потерпілої, а також перевірятимуть інформацію про аналогічні випадки з боку правопорушника, викладені у соціальних мережах.14 січня о 19:15 до відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 3 звернулася 36-річна жінка. Вона повідомила, що 12 січня близько 11:00 мешканець мікрорайону вистрілив з пневматичної зброї в її кошеня. В результаті тварина зазнала ушкоджень.Напередодні допис про дану подію з’явився у соціальних мережах. Автор також вказав, що даний громадянин постійно вчиняє розправи над тваринами.За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299(жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Слідчі дії тривають», сказано в сообщении.