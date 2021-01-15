Новые окна с хорошей скидкой! Пенсионерка польстилась на заманчивое предложение и получила висящий на шее кредит и разочарование от некачественно выполненной работы. Как не попасть впросак, подписывая договор по замене окон, выяснял «Вечерний Харьков».



Надежды не оправдались

Подводные камни договора

Куда жаловаться?

Молодые симпатичные ребята встретили пенсионерку Ольгу Григорьевну на улице. Отвесив пару комплиментов, предложили поменять окна с хорошей скидкой.– Я давно об этом задумывалась, – признается женщина. – А тут такое заманчивое предложение. Ну я и клюнула. Пришла к ним в офис – оказалось, что денег мне не хватает даже с учетом рассрочки. Убедили взять потребительский кредит, оформили его тут же, на месте. Все произошло так быстро, что я и опомниться не успела, как моя подпись уже стояла под договором.Домой женщина шла с чувством выполненного долга – мечтала, как ее ее квартира засияет с новыми окошками.– Уже думала, какие шторы куплю, как повешу. Цветы собралась в нарядные горшки пересадить, чтобы старыми современный интерьер не портить, – продолжает женщина. – Но постепенно мой энтузиазм стал сходить на нет. Долго пришлось ждать, когда окна доставят. Потом отказались их устанавливать – мол, в договоре это не прописано, только доставка. Пришлось доплатить. Результат оказался просто кошмарным – рамы перекошены, окно на проветривание толком не открывается, за стеклом собирается конденсат.Расстроенная Ольга Григорьевна обратилась за помощью к защитникам потребителей.В Управлении защиты прав потребителей ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области говорят, что подобные заявления не единичны – некоторые предприятия, пользуясь доверием граждан, особенно пожилых людей, а также низким уровнем их правового сознания, проблемами со здоровьем, действительно предоставляют им некачественные услуги.– Предлагают специальные условия выполнения заказов, например, всевозможные скидки, рассрочки платежей. Кроме того, поощряют соглашаться на потребительские кредиты, оформление которых осуществляется в том же помещении. Таким образом, они лишают потребителей возможности изучить договор и принять взвешенное решение, – говорят специалисты. – В результате обманутые потребители обращаются к нам с жалобой на некачественно оказанные услуги, нарушение сроков заказа, гарантийных обязательств и т.д.Анализ договоров на установку окон подтверждает тот факт, что исполнители работ всячески пытаются избежать ответственности за предоставление некачественных услуг, отмечают в Управлении защиты прав потребителей.– В частности, условиями договора предусматривается только обязательство по доставке товара, без проведения соответствующего монтажа, – говорят в управлении. – Сведения об установке окон потребители получают устно, что не позволяет в будущем предъявить к субъектам хозяйствования претензии относительно срока и качества работ.Кроме того, большинство договоров по установке металлопластиковых конструкций не содержат информации о видах продукции, материалах, фурнитуре, размере, цвете.– B договорах устанавливают только размер штрафа в случае задержки выполнения работ. Как правило, он составляет 0,1–0,3%, тогда как в соответствии с требованиями статьи 10 Закона Украины «О защите прав потребителей» предусмотрен штраф в размере 3% от стоимости за каждый день задержки, – отмечают специалисты.Порядок оплаты стоимости услуг отмечается почти во всех договорах и согласовывается с заказчиком.– При этом расчетный документ (чек, квитанция), подтверждающий факт получения средств, субъекты хозяйствования не выдают, – говорят защитники потребителей.Известны случаи, когда в договоре отсутствуют сведения о местонахождении предприятия.– Некоторые субъекты хозяйствования постоянно меняют местонахождение пункта приема заказов, что делает невозможным предъявление исковых требований, а также проведение проверок и применение штрафных санкций, – отмечают специалисты.Потребителям следует очень внимательно, взвешенно подходить к заключению договоров на выполнение услуг по установке пластиковых окон, дверей или проведение каких-либо других ремонтных работ. Но какие шаги предпринять, если договор все-таки был подписан, а ожидания не оправдались?– В случае выявления нарушений со стороны субъектов хозяйствования потребитель имеет право написать жалобу на имя руководителя (исполнителя услуг) с требованием о выполнении условий договора или устранения недостатков в выполнении работ. Жалоба составляется в двух экземплярах, один из которых с отметкой о получении исполнителем остается у заказчика, – подсказывают специалисты. – Если претензии игнорируются, потребитель имеет право обратиться с соответствующей жалобой в Управление защиты прав потребителей ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.