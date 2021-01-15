Сохранение здоровья зубов во время изоляции имеет большое значение, но не менее важно обнаруживать любые опасные признаки во рту, предупреждающие о других проблемах со здоровьем.

Об этом рассказали врачи из Великобритании Ричард Маркес и Ричард Лондон, их предостережения и рекомендации опубликовало издание Express.По словам специалистов, имеющиеся у человека инфекции зубов и десен серьезно повышают риск того, что он также пострадает от болезни сердца. Кроме того, плохое состояние зубов представляет собой определенную угрозу для мозга.- Согласно исследованиям, наличие нелеченой зубной инфекции может увеличить риск сердечных заболеваний до 2,7 раз. Это происходит из-за того, что инфекция попадает в кровоток и с ним в сердце. Также возбудители инфекции (например, из зубных абсцессов) могут проникнуть в мозг, особенно с верхней челюсти из-за близости корней зубов к нему, - сообщил доктор Маркес.По словам врачей, зубные инфекции также могут вызывать учащенное сердцебиение. Это происходит из-за того, что организм борется с инфекцией, и в это время сердцу приходится больше работать для обеспечения его кровообращения.Такая повышенная нагрузка на сердце может перетруждать его, изнашивать раньше времени. Специалисты сообщили, что малоизвестными признаками проблем с сердцем являются боли в разных областях тела. Наиболее распространенные – в руках и груди, но также это могут быть головные и зубные боли.Люди с заболеваниями десен, например, пародонтитом, также с большей вероятностью также будут иметь плохое состояние и повышенную склонность к сердечным приступам, предостерегают медики. Повышается в этом случае и риск других опасных нарушений.«Если не лечить пародонтит, увеличиваются риски многих видов заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и даже деменцию», - предупредили врачи.Они рекомендуют снижать потребление сахара, поскольку им питаются вредные бактерии во рту. Также важна чистка зубов два раза в день – идеально электрической зубной щеткой, а если вручную, то в течение двух-трех минут.