В ближайшие дни в Харькове резко и сильно похолодает. Существенное понижение температуры ожидается с субботы, 16 января. Продержатся морозы несколько дней. Потепление ожидается только к концу следующей недели, в четверг-пятницу.

По данным Харьковского гидрометцентра, в субботу, 16 января, ночью будет до 18 градусов мороза, днем - до минус 16.В воскресенье, 17 января, ночью будет минус 22, днем - до минус 19.В понедельник, 18 января, - еще холоднее: ночью - до минус 24, днем - около минус 20.В то же время некоторые погодные сервисы прогнозируют еще более низкую температуру: в частности, в ночь на воскресенье, по данным Sinoptik, будет минус 27, а по данным Gismeteo - минус 29.Отметим, что, по информации портала "Климатический мониторинг", рекордно низкие температуры для 16-18 января, зафиксированные за всю историю метеонаблюдений в Харькове, составляют минус 24.1 - минус 25.9 градуса.