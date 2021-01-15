Полиция устанавливает обстоятельства аварии на улице Евгения Котляра, 8/10, где легковой автомобиль столкнулся с трамваем.

Как сообщили в полиции, информация о ДТП поступило 15 января около 11:00.



По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra нарушил правила дорожного движения и выехал на рельсы, где столкнулся с трамваем.



При оформлении ДТП патрульные выявили у водителя автомобиля Opel признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования водитель отказался.



Машину эвакуировали на штрафплощадку. На водителя Opel патрульные составили админпротокол по ст. 130 КУоАП и ст. 124 КУоАП. Материал будет направлено в суд.