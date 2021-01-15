В связи с ремонтными работами часть поселка Песочин завтра, 16 января, с 9.00 до 17.00 останется без электричества.

Об этом рассказали в Песочинском поселковом совете.



Электричества не будет по таким адресам:



ул. Больничная, Санаторная, Курортная, Новоолешковская, Курганская, Дружбы, Пирогова, пер. Санаторный, Лермонтова, Пирогова, въезд Грибоедова.