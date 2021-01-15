Землятресение в Индонезии произошло в ночь на 15 января. Погибли по меньшей мере 42 человека.Украина выразила свои соболезнования.

Ранения получили более 600 жителей региона. Об этом сообщает телеканал CNA, пишет РБК -Украина.



К настоящему моменту из-под завалов в городе Мамуджу извлечены тела 34 человек, еще восемь умерли уже после операции по спасению.



Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям погибших.



"Глубоко опечален гибелью людей и ущербом, причиненным трагическим землетрясением в Индонезии 15 января. Мои мысли вместе со всеми, кто пострадал от этого ужасного стихийного бедствия. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с Индонезией", - написал он в Twitter.



Землятресение произошло на индонезийском острове Сулавеси и составило 6,2 балла.