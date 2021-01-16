Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Новгородская, 2, 4, ул. Клочковская, 186-б до 20:00 16.01.21 г.А также:Индустриальный район: пр. Александровский, 160/32 (п. №1, стояк) до 17:00 16.01.21 г.Киевский район: ул. Лермонтовская, 28 (п. №2, стояк) до 17:00 16.01.21 г.Московский район: ул. Спортивная, 12 (п. №2) до 20:00 16.01.21 г.Немышлянский район: б-р Богдана Хмельницкого, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 16.01.21 г.Новобаварский район: ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2) до 17:00 16.01.21 г.Слободской район: б-р Жасминовый, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 15.01.21 г.; ул. Танкопия, 28 (п. №6, спаренный стояк), ул. Александра Матросова, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.21 г.