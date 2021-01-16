Уголовное производство начато из-за объявления Геннадия Кернеса мэром Харькова без присяги.Как сообщает издание "Новое время" со ссылкой на депутата Харьковского городского совета Алину Мустафаеву, областная прокуратура инициировала досудебное расследование в отношении председателя Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, которая заочно объявила Геннадия Кернеса мэром города без приведения его к присяги.
«Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно приносить присягу», - написала депутат .
Уголовное производство возбуждено по ч.1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи - до трех лет ограничения свободы.