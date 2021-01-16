Физик-теоретик, экс-декан физического факультета Харьковского национаьного университета имени Каразина Игорь Фалько скончался 8 января в Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза."Игорь Иванович - блестящий преподаватель, талантливый ученый. Был веселым, всегда оптимистично настроенным человеком, к нему тянулись ученики и коллеги. На кафедре экспериментальной физики он организовал небольшую группу теоретиков, учил их, вместе с ними выполнял научную работу кафедры. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина выражает глубокие соболезнования родным и близким и разделяет горечь утраты. Светлая память об Игоре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах!" - отметили в вузе.Игорь Фалько родился в 1937 г. в г. Грайворон Белгородской области. В 1954–1959 годах учился на физико-математическом факультете Харьковского университета. В начале 60-х годов уехал в командировку в США. Там он вместе с Джоном Бардином, Джоном Шриффером, Дэвидом Пайнсом и Лео Кадановым разрабатывал теорию сверхпроводимости, которая тогда интенсивно развивалась. С тех пор теория сверхпроводимости, в частности, теория поглощения звуковых волн в сверхпроводниках, стала основной сферой его интересов.В 1973 году был избран заведующим кафедрой теоретической физики (тогда она называлась статистической физики и термодинамики) и одновременно деканом физического факультета. Работал деканом до 1977 года и заведующим кафедрой теоретической физики до 1979 года.В 2001 году переехал в Германию.