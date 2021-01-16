Весь футбол в газете «ГОЛ!»!

Зачем скролить в интернете, если есть любимая футбольная газета! Стань «патроном» газеты «ГОЛ!», заплатив цену двух чашек кофе в бюджетном харьковском кафе…

Дорогие друзья, переживать пандемию и вызванные ею локдауны трудно всем без исключения. Но футбол живет, а значит, должна жить и футбольная пресса, футбольная журналистика, футбольная газета «ГОЛ!». Тем более что все мы в ожидании того, что настоящий праздник европейского футбола Евро-2020 в этом году все-таки состоится. Поэтому мы обращаемся к вам с призывом подписаться, а может быть, и подписать ваших родственников, на всеукраинскую футбольную газету «ГОЛ!».Что может быть лучше шелеста страниц свежего выпуска любимой газеты?! Какой бездушный интернет и скролинг новостей может сравниться с традицией читать газеты?!А еще подумайте, месячная подписка на «ГОЛ!» стоит немногим более 50 гривен – это цена двух чашек не самого дорого кофе в не самом дорогом городском кафе. За эти скромные деньги вы получите около десяти выпусков самой футбольной газеты, насыщенной актуальной информацией из мира спорта №1: отчеты о матчах всех украинских футбольных лиг, а также рассказы о самых важных играх чемпионатов стран Большой пятерки европейского футбола (Англии, Германии, Испании, Италии, Франции). Мы собираем для вас самые интересные новости, создаем эксклюзивные материалы, публикуем интервью, футбольную аналитику и статистику, актуальные турнирные таблицы и анонсы.Кроме того, подписываясь на «ГОЛ!» сегодня, в это трудное карантинно-пандемическое время, вы становитесь нашими «патронами», берете под свой протекторат футбольную газету, которая выходит для вас на протяжении последних 18 лет.Вместе мы преодолеем все трудности и обязательно победим любую хворь, физическую или экономическую – все равно. Давайте проводить карантинные часы, устроившись в любимом кресле и шелестя страницами любимой спортивной газеты.Подписной индекс: 08021Оформить подписку от одного месяца можно в любом отделении «Укрпочты».– 1 месяц – 62,90 грн;– 3 месяца – 188,70 грн;– 11 месяцев (до конца года) – 691,90 грн.