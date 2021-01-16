Сейчас Украина испытывает огромный дефицит отечественной картошки – еще в начале декабря картофелехранилища оказались фактически пусты. На столах украинцев сегодня – российская, белорусская и даже европейская картошка. Без государственной поддержки картофелеводства страна окажется в ситуации Молдовы, где производство картофеля умерло вообще, предупреждают эксперты.

Государство занимается очковтирательством

Украинская картошка – невыездная

Картошка в супермаркетах должна быть мытой

Украина превращается в импортозависимую страну



Попадет ли картошка в санкционный список?

В свое время Украина была в тройке мировых лидеров по производству картофеля. Соответствующую статистику озвучивают по сей день, однако теперь она не соответствует действительности. Сейчас наша страна – один из крупнейших импортеров картошки.– Отечественная статика не соответствует действительности. Пишут, что Украина собирает 20–21 миллион тонн картофеля, а по нашим подсчетам – в лучшем случае 12–13 миллионов, – говорит исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Оксана Руженкова. – Дело в том, что государственная статистика не менялась последние лет пять-шесть. По нашим данным, никто эти цифры не пересматривал – ни облгосадминистрации, ни бывшие районные администрации, ни другие структуры. Реальных людей не обзванивают и не посещают. В ходе подготовки Программы по развитию промышленного картофелеводства мы столкнулись с тем, что аграрные департаменты ОГА просто не знают своих фермеров, не говоря уже о понимании, какие площади засаживаются картофелем. Грубо говоря, государство занимается очковтирательством. Когда же мы указываем на это чиновникам, нам отвечают, что в статистике учитываются все виды хозяйств, в том числе тех, которые ведут бабушки, дачники и огородники. Но равнять их с промышленными производителями просто нецелесообразно.Украина – далеко не в тройке крупнейших производителей картофеля в мире. Хотя некоторые эксперты утверждают, что два относительно неплохих сезона цен на картошку простимулируют людей заходить в этот сегмент.– Я не совсем согласна – как придут, так и уйдут, – считает Оксана Руженкова. – В хранилищах крупных промышленных предприятий по состоянию на декабрь практически не было картофеля. Нельзя сказать, что в Украине нет картошки вообще – она есть у бабушек, у мелких производителей, которые в 2020 году пришли в сегмент картофелеводства впервые. Но их продукция не сможет попасть в супермаркет, потому что для этого нужно накопить достаточно большую партию. Ежемесячная минимальная поставка – тысяча тонн, а у них, дай бог, чтобы общий урожай достигал такого объема. И если они прогорят со своей картошкой зимой 2021 года, то я не верю, что они побегут сажать ее в 2022-м.Таким образом, сейчас наблюдается рост импорта картофеля – из России, из Беларуси и даже из Европы, где в 2020 году, понимая, что пандемия Covid-19 продолжится, существенно расширили посадки под продовольственный картофель, отмечает эксперт.Импортируют в Украину не только картофель, но и его производные. В результате, по словам Оксаны Руженковой, за последние пять лет обанкротились четыре из шести отечественных крахмальных заводов.– В период с 2017-го до 2020 год импорт из Беларуси вырос почти в десять раз. Часть импортированной продукции в Украине достигла 50%. Она на 30% дешевле украинской. В Беларуси за последние пять лет построены 27 крахмальных заводов, и все они – почти на пятидесятипроцентной компенсации государства. Мы проигрываем в демпинговой войне из-за высокой себестоимости производства и закупочных цен на сырье, – отмечает специалист.Еще хуже ситуация в сегменте сушеных картофельных хлопьев (пюре), так как все три линии по производству картофельного пюре прекратили работу. Сто процентов этой продукции Украина импортирует из России.– Сейчас Украина активно имплементирует стандарты НАТО. В случае перехода на натовские стандарты украинские военные будут обязаны использовать для питания исключительно полуфабрикаты, самым распространенным среди которых являются картофельное пюре. Украина же сейчас полностью импортирует этот продукт из Брянской области РФ, где расположены три крупнейших в Евразии линии по производству картофельного пюре, – сообщает Оксана Руженкова.Украинская картошка, по ее словам, в последние пять-шесть лет оставалась невыездной, внутреннее производство ее начало динамично сокращаться.– Любой продукт, находящийся на свободном рынке, должен быть привязан к твердой валюте. Это снижает риски для бизнесменов. Если они чувствуют, что внутри страны избыток, могут экспортировать свой товар, имеющий достаточно высокий уровень качества. Шесть лет такой возможности не было и промышленные производители звонили во все колокола, чтобы им помогли открыть экспорт, но государство просто наплевало на них и продолжает действовать в том же ключе, – считает говорит Оксана Руженкова.Украина до сих пор не гармонизировала европейское и украинское законодательства в области карантинных организмов.– На примере промышленного картофелеводства – к 2020 году Украина должна была адаптировать 15 евродиректив, а по факту пока изучено и внедрено аж три из них, – говорит эксперт.В Европе есть только одна страна, где в супермаркетах продают грязную картошку, вместе с землей.– В Украине в 2019 году перестал действовать ДСТУ на столовую картошку. С 2018 года Украина имплементировала стандарт ООН, согласно которому вся овощная продукция на прилавке должна быть без земли. Но в Украине работают всего лишь три завода по мойке картофеля, этого недостаточно для покрытия внутренней потребности. Приобретать же такие мойки накладно в связи с тем, что любой год может оказаться более чем убыточным, а инвестировать в то, что не только не принесет дивидендов, но даже «не отобьет себя в нули», не имеет смысла, – утверждает Оксана Руженкова.По ее словам, норма для Украины – как минимум десять подобных заводов с мощностью мытья десять тонн в час при ежедневной загрузке. Идеальное решение – менее мощные мойки, но в каждой области.– Дело в том, что мытый картофель не хранится больше недели, поэтому мыть нужно небольшими партиями, но постоянно, – поясняет Оксана Руженкова. – Кроме того, картофель под мойку должен быть идеально гладким, то есть для этих целей годятся лишь определенные сорта, у которых на клубнях неглубокие глазки. В глазки попадает вода, и картошка начинает в этих местах подгнивать. Соответственно, приобретать мытый картофель можно максимум на два-три дня. Если решили сделать недельный запас, придется класть в холодильник. К тому же такая картошка в два раза дороже немытой.Все это вкупе привело к тому, что из 30% промышленного производства в структуре общего производства картофеля остался всего лишь 1,8%.– Люди ушли из сегмента и больше не хотят здесь работать, – говорит Оксана Руженкова. – И если государство не повернется лицом к картофелеводству и оставит все как есть, Украина просто превратится в импортозависимую страну. Наше государство любит поддерживать только экспортоориентированные направления, которые приносят прибыль прямо сейчас, а не через год или два. Соответственно, Украина форсирует экспорт курятины и зерна, а остальные направления не сильно ее беспокоят. И когда мы говорили, что это угрожает продовольственной безопасности страны, от нас отмахивались, как от навязчивых мух. В результате мы практически оказались в такой же малоприятной ситуации, как Молдова, где производство картофеля вообще умерло.Специалист отмечает, что соседние государства – в частности страны ЕС, РФ и Беларусь – имеют госпрограммы поддержки отрасли картофелеводства, в рамках которых производителям компенсируют стоимость кредитных процентов, расходы на приобретение техники, оросительных систем, семян. Там действуют региональные программы стимулирования развития картофелеводства и строительства перерабатывающих предприятий. Подобных программ нет только в Украине.Украинская ассоциация производителей картофеля подготовила Госпрограмму по развитию промышленного картофелеводства на 2021–2025 годы.– Мы предлагаем компенсацию строительства картофелехранилищ, закупку доработочного оборудования, потому что Украине нужен мытый картофель. Необходимо строить перерабатывающие предприятия. Мы предложили механизм – это может быть освобождение как от уплаты таможенной пошлины на ввоз оборудования, так и снижение цен на электроэнергию, на воду. Такой подход необходим хотя бы на этапе старта, чтобы предприятия могли запуститься и получить нормальные условия на несколько лет, пока не появится возможность вернуть бешеные кредиты, которые приходится брать для покупки оборудования. Родина сказала «да», но только эти наработки по сей день нигде не опубликованы, – с сожалением замечает Оксана Руженкова.Кроме того, ассоциация год работала над тем, чтобы запретить ввоз в Украину картофеля из России.– 1 января должны были опубликовать санкционный список, в котором, помимо прочего, фигурирует картофель. Но список до сих пор не опубликован, – говорит эксперт.Также ассоциация предлагает ввести зеркальные меры по отношению к государствам, которые отказываются от украинского картофеля и требуют, чтобы он выращивался на свободных от карантинных организмов участках и имел экспертные документы фитосанитарной инспекции.– Этот процесс государством тоже затягивается, – отмечает Оксана Руженкова.