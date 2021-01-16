В последние месяцы не утихают дискуссии о целесообразности начальной школы с пяти лет. Тему для обсуждения предложило Министерство образования и науки. Чиновники считают, что Украина может последовать примеру стран, где обучение начинается раньше. Что думают по этому поводу эксперты и родители?

В ноябре Министерство образования на науки призвало к дискуссии о возможном обучении в школах с пяти лет, а не с шести-семи, как сейчас. Свое предложение МОН подкрепило опытом США, Великобритании и Нидерландов.– Речь не идет о том, что дети в пять лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ, – поясняют в МОН.В парламенте тоже говорят, что если пятилетки пойдут в школу, то не будут учиться по программе нынешних первоклассников.Сразу после заявления МОН родители активно начали обсуждать преимущества и недостатки обучения с пяти лет, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля. В сообществе «Родители SOS» в Facebook мнения разделились. Некоторые пользователи поделились положительным опытом начала школы в пять лет. Однако с оговоркой, что готовность к школе очень индивидуальна в таком возрасте.– Мы пошли в пять! Нам невероятно повезло с учительницей! Ребенку очень нравится, вот уже второй класс, а все успеваем, – прокомментировала Анастасия Буйновская, добавив, что ее вторая дочь пойдет в школу в шесть лет.Впрочем, большинство родителей выступило против предложения министерства. По их мнению, пятилетние дети не готовы к школе в ее классическом виде. А переписывать программу начальной школы под пятилеток – значит отказаться от только что введенной «Новой украинской школы». Нецелесообразно так быстро менять систему снова.Эксперт образовательного направления Института будущего Николай Скиба тоже считает, что сначала нужно провести оценку результатов НУШ, а потом уже вводить изменения.По словам психолога Светланы Ройз, Гостстандарт и концепция НУШ пока заточены под шестилетних детей. Методика работы с пятилетками должна быть совсем другой.– Чаще всего обращают внимание на интеллектуальную готовность к школе – внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, наличие предметно-специфических знаний, математических представлений, пространственно-графической подготовки и многое другое. А для всего этого не хватает зрелости префронтальной коры головного мозга и все это еще невозможно в пять лет, – считает психолог. – Но есть еще эмоциональная готовность – например, способность выдержать разочарование, фрустрацию, умение выполнять задачи, которые не нравятся, регулировать свое поведение. Это нереально для детей даже в шесть лет.