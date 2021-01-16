В последние месяцы не утихают дискуссии о целесообразности начальной школы с пяти лет. Тему для обсуждения предложило Министерство образования и науки. Чиновники считают, что Украина может последовать примеру стран, где обучение начинается раньше. Что думают по этому поводу эксперты и родители?В ноябре Министерство образования на науки призвало к дискуссии о возможном обучении в школах с пяти лет, а не с шести-семи, как сейчас. Свое предложение МОН подкрепило опытом США, Великобритании и Нидерландов.
– Речь не идет о том, что дети в пять лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ, – поясняют в МОН.
В парламенте тоже говорят, что если пятилетки пойдут в школу, то не будут учиться по программе нынешних первоклассников.
Сразу после заявления МОН родители активно начали обсуждать преимущества и недостатки обучения с пяти лет, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля. В сообществе «Родители SOS» в Facebook мнения разделились. Некоторые пользователи поделились положительным опытом начала школы в пять лет. Однако с оговоркой, что готовность к школе очень индивидуальна в таком возрасте.
– Мы пошли в пять! Нам невероятно повезло с учительницей! Ребенку очень нравится, вот уже второй класс, а все успеваем, – прокомментировала Анастасия Буйновская, добавив, что ее вторая дочь пойдет в школу в шесть лет.
Впрочем, большинство родителей выступило против предложения министерства. По их мнению, пятилетние дети не готовы к школе в ее классическом виде. А переписывать программу начальной школы под пятилеток – значит отказаться от только что введенной «Новой украинской школы». Нецелесообразно так быстро менять систему снова.
Эксперт образовательного направления Института будущего Николай Скиба тоже считает, что сначала нужно провести оценку результатов НУШ, а потом уже вводить изменения.
По словам психолога Светланы Ройз, Гостстандарт и концепция НУШ пока заточены под шестилетних детей. Методика работы с пятилетками должна быть совсем другой.
– Чаще всего обращают внимание на интеллектуальную готовность к школе – внимание, память, мышление, восприятие, воображение, речь, наличие предметно-специфических знаний, математических представлений, пространственно-графической подготовки и многое другое. А для всего этого не хватает зрелости префронтальной коры головного мозга и все это еще невозможно в пять лет, – считает психолог. – Но есть еще эмоциональная готовность – например, способность выдержать разочарование, фрустрацию, умение выполнять задачи, которые не нравятся, регулировать свое поведение. Это нереально для детей даже в шесть лет.