Харьковское государственное авиационное производственное предприятие может получить госзаказ на строительство восьми самолетов Ан-74.Об этом сообщил президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов, пишет "Суспільне".
- Сегодня, именно сегодня, состоялось масштабное совещание по ХАЗу. Основные тезисы: выведение его из банкротства, принятие закона о списании долгов, формирование для него гособоронзаказа, - рассказал Попов.
Предполагается, что предприятие достроит самолеты, которые стоят на заводе как незавершенные.
- У нас есть письма и пожелания наших военных о заказе восьми самолетов. Это четыре патрульных самолета для Военно-морской авиации и четыре для Минобороны в виде транспортных. И сегодня было принято решение по поручению президента в этом же месяце до 1 февраля провести заседание СНБО по авиации, где предусмотреть для ХАЗа обязательное размещение этого гособоронзаказа, - заявил Попов.
По его словам, указ о заказе должен подписать президент.
- Это должно закончиться указом президента, и это, я уверен, даст колоссальный толчок нашему родному авиационному заводу, - отметил Попов.
По его словам, на ХАЗе - 3,6 млрд. грн. долгов, из них 2 млрд. грн. - долги по облигациям, около 800 млн. грн. - долги перед коммерческими структурами, 256 млн. грн. - долги по зарплатам. Попов выразил надежду, что в первой половине 2021 года авиазаводу спишут часть долгов, остальные - реструктуризируют.