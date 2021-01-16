Я оформляю опеку над своим племянником – его мать лишили родительских прав. Скажите, сколько сейчас составляет размер государственной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство? Нина

По информации Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, с 1 января 2021 повышен размер государственной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство.Так, в Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц» № 646-IX говорится следующее:– помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, увеличена с двух до двух с половиной прожиточных минимумов (для ребенка соответствующего возраста);– пособие на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство увеличено с трех до трех с половиной прожиточных минимумов (для ребенка соответствующего возраста).Таким образом, с начала 2021 года размер государственной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составляет:– для детей до 6 лет – 4447,50 грн;– для детей от 6 до 18 лет – 5545 гривен;– для детей с инвалидностью до 6 лет – 6226,50 гривен;– для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 7763 гривен.В случае, если на ребенка выплачиваются назначенные в установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме помощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью в соответствии с законодательством), размер пособия на ребенка, над которым установлена опека, определяется как разница между 2,5 размера прожиточного минимума (для ребенка с инвалидностью, над которым установлена опека или попечительство, – 3,5 размера прожиточного минимума) для ребенка соответствующего возраста и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи.