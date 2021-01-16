В быту достаточно популярны как масляный радиатор, так и электрический конвектор. В чем же отличие этих приборов, и на каком из них остановить свой выбор?

наиболее популярны в бытовом применении. Приборы имеют мощность 1–2,5 кВт. Обогрев происходит благодаря нагревательным элементам, погруженным в минеральное масло, которым наполнено устройство. ТЭНы нагреваются, отдают тепло маслу, а оно отражает его на внешнюю панель. Теплый воздух распространяется по комнате путем естественной конвекции. Скорость и интенсивность нагрева зависит от конструкции радиатора и его мощности. Встроенный термостат автоматически включает прибор, когда температура падает, и выключает, когда в комнате достаточно тепло.Преимущества. Не сжигает пыль и кислород, потому что корпус нагревается не больше чем до 60 градусов. Высокая пожаробезопасность достигается благодаря термостату и встроенному таймеру. Устройство легко перемещать по комнате или в другое помещение – для этого в конструкции есть специальные колесики.Недостатки. Большие габариты и вес, падение наделает немало шума. Долго нагревается, а потому требует больше времени на обогрев комнаты (остывает так же долго, как и греется). Температура корпуса слишком высока и не подходит для детских комнат. Ожогов не оставит, но прикасаться не очень приятно.по техническим параметрам очень похож на масляный радиатор, с той лишь разницей, что его допустимо использовать как основную систему отопления. Принцип работы: воздух пропускается через нагревательные элементы и происходит естественная циркуляция – теплый поднимается вверх, холодный опускается вниз, и так по кругу. У нагревательного элемента большая площадь нагрева, но эффективность прибора еще выше, если поставить его максимально близко к полу.Преимущества. Электрические конвекторы имеют встроенную защиту, в потому не нуждаются в специальном подключении к сети. Корпус нагревается до 60 градусов, но защита от перегрева позволяет оставлять устройство постоянно включенным. Такой температуры хватает для обеспечения комфортного микроклимата, но недостаточно, чтобы сжигать кислород, потому воздух остается не пересушенным.Эти качества, а также плоский корпус, малые габариты и возможность программирования режимов, позволяют объединить конвекторы в единую систему отопления. Кроме того, прибор не боится влаги, его можно ставить в санузлах, ванных комнатах. Вешается на стену или ставится на ножки – как вам удобно. Есть таймер, задержка включения. У прибора высокая производительность. Работает тихо и быстро нагревает помещение.Недостатки. Потребляет много электричества и хоть и незначительно, но все равно сушит воздух.