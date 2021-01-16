По состоянию на 16 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 714 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 74 435 случаев заболевания COVID-19, 11 036 человек находятся под медицинским наблюдением, 62 163 пациента выздоровели, 1236 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 января в Украине зафиксировано 7 729 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 154 692 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 20 686 человек умерли, 857 183 - выздоровели.