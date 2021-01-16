Две машины столкнулись утром 16 января на пр.Гагарина в Харькове. Авария произошла в районе магазина Metro.

На кадрах с места событий видно, что Kia, ехавшая по Гагарина, врезается в автомобиль, выехавший на перекресток с парковки супермаркета. От удара ехавший по Гагарина автомобиль отлетает в островок безопасности и буквально сносит стоявшую там девушку.По словам свидетелей ДТП, девушка погибла. Очевидцы утверждают, что Kia выехала на перекресток на красный свет.По данным "Суспільного", водители автомобилей не пострадали. Пешеход скончалась.Официальной информации о ДТП полиция пока не предоставила.