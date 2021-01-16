Две машины столкнулись утром 16 января на пр.Гагарина в Харькове. Авария произошла в районе магазина Metro.На кадрах с места событий видно, что Kia, ехавшая по Гагарина, врезается в автомобиль, выехавший на перекресток с парковки супермаркета. От удара ехавший по Гагарина автомобиль отлетает в островок безопасности и буквально сносит стоявшую там девушку.
По словам свидетелей ДТП, девушка погибла. Очевидцы утверждают, что Kia выехала на перекресток на красный свет.
По данным "Суспільного", водители автомобилей не пострадали. Пешеход скончалась.
Официальной информации о ДТП полиция пока не предоставила.