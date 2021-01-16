Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Автомобиль KIA Optima принадлежал компании по аренде автомобилей «Infinitium”.
Предположительно в момент аварии за рулём находился ее руководитель, 29 летний харьковчанин Антоний Ревзин.
Установлено, что 45-летний житель Харьковщины на Мазде выезжал из ул. Южнопроектной на пр. Гагарина. В это время в него въехал автомобиль КИА Optima. В результате столкновения КИА отбросило на островок безопасности, где в это время находился пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.
Неофициально сотрудники полиции сказали, что ситуация идентична ДТП с Зайцевой и Дроновым. Позже будут опубликованы видеозаписи со всех камер доступных следствию», сказано в комментарии к выложенному видео.