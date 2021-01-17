Реально, а не формально стоять на защите прав людей – в Блоке Светличной «Разом!» считают, что решение правительства о государственном регулировании цен на газ для бытовых потребителей на период карантина не меняет сути проблемы. А посему продолжат добиваться, чтобы тарифы соответствовали реальному уровню жизни людей.

Кто первый в области об этом заявил

Надеемся на поддержку Юлии Светличной



Власть должна повернуться к людям лицом

Единым фронтом на защиту интересов общества

Защищать право каждого на достойную жизнь

После того как Блок Светличной «Разом!» по инициативе своего лидера – народного депутата Юлии Светличной – встал на сторону людей и на всех уровнях начал активно добиваться от властей пересмотра тарифной политики, правительство приняло решение о госрегулировании цен на газ на период карантина. Однако в партии уверены: победой это решение считать нельзя, поскольку сути оно не меняет.– Это частичное, временное и очень спорное решение, которое не решает насущную проблему. Поэтому наша политическая партия будет настаивать на всестороннем анализе формирования тарифов, приведении их уровня в соответствие с реальным уровнем жизни людей, на внедрении эффективных мер по поддержке социально незащищенных групп населения. Мы всегда реально, а не формально будем стоять на защите прав людей, – заявили с Блоке Светличной «Разом!».Несмотря на непростую экономическую ситуацию, власть позволила поставщикам коммунальных услуг в очередной раз повысить тарифы – выросли цены на газ и его транспортировку, отменены льготные расценки на первые 100кВт*часов электроэнергии, подскочили тарифы на тепло и водоснабжение. Таким образом, затраты украинцев на коммуналку практически вышли на европейский уровень, тогда как зарплаты и пенсии остались чуть ли не самыми низкими в Европе. Неудивительно, что очередное повышение тарифов довело людей до отчаяния – по всей Украине прокатились тарифные протесты. Не остались в стороне и жители Харьковской области.Первой отреагировала и встала на сторону протестующих народный депутат Украины Юлия Светличная, отметив, что во время карантина государство должно поддерживать граждан, а не забирать у них последнее.– Буду требовать от правительства пересмотра этого решения, снижения тарифов или внедрения действенных механизмов социальной поддержки людей, – сообщила народный депутат.Позицию лидера разделяют представители ее политической силы, которые после местных выборов вошли практически во все местные советы Харьковщины. Главы ОТГ и депутаты от Блока Светличной «Разом!» инициировали и провели в громадах внеочередные сессии по принятию обращений в центральные органы власти о недопустимости утвержденной тарифной политики.На прошлой неделе в Золочеве, как и во многих районах Харьковщины, жители вышли на митинг против повышения тарифов. Люди жалуются: «Правительство людей просто съедает. Обещают одно – делают другое». Глава Золочевской поселковой громады Виктор Коваленко поддержал местных жителей. На внеочередной сессии Золочевского поссовета, которая состоялась по инициативе представителей Блока Светличной «Разом!», депутатский корпус единогласно проголосовал за обращение к центральным органам власти в требованием отметить необоснованное повышение тарифов. Документ направят президенту, премьер-министру, в парламент и Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.– Решение, которое было принято в первую очередь по инициативе громады, уместно. Мы не можем оставаться в стороне – это не политическая ситуация, это кризисная ситуация. И необходимо было решать эту ситуацию на местах, общаться с населением. А людей просто ставят перед фактом. И получается что? Народ перекрывает дороги. Так работать нельзя, – считает Виктор Коваленко.По его мнению, сейчас власть в первую очередь должна предоставить поддержку людям.– Давайте скажем откровенно: кто первый в области об этом заявил? Народный депутат Украины Юлия Светличная. Все! И уже после этого мы увидели, что и в Кабмине зашевелились, и народные депутаты подключились, – говорит Виктор Коваленко. – Это вопрос не политический, он касается жизни людей.В Дергачевской ОТГ по инициативе представителей Блока Светличной «Разом!» также провели внеочередное заседание сессии.– По всей стране сегодня сложилась очень сложная ситуация в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Проблема не обошла стороной и Дергачевскую объединенную громаду. У нас проходили массовые собрания людей, которые высказывали свое недовольство повышением тарифов. Также они письменно обратились в Дергачевский городской совет с требованием провести внеочередную сессию и рассмотреть вопрос о недопущении повышения тарифов, – сообщает председатель Дергачевской ОТГ Вячеслав Задоренко.Обращение будет направлено президенту Украины, в Верховную Раду и народным депутатам, которые представляют в парламенте Харьковщину.– Мы направили соответствующее решение и народному депутату Украины Юлии Светличной. Надеемся на ее поддержку, – говорит Вячеслав Задоренко.Против повышения тарифов категорически выступила фракция Блока Светличной «Разом!» в Лозовском городском совете.Местные коммунальные предприятия и местные громады, по убеждению депутатов этой политический силы, являются заложниками сложившейся ситуации. Стоимость электроэнергии, газа и заработная плата (с 1 января 2021 года минимальная зарплата выросла до 6000 грн) составляют до 80% тарифов на воду и тепло. Депутаты настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию и газ или внедрении действенного механизма социальной защиты населения, возмещении разницы в тарифах для коммунальных предприятий – поставщиков услуг. По этому поводу исполком Лозовского совета принял соответствующее обращение к центральным органам власти.– Считаем, что государственная власть должна повернуться лицом к людям и не допустить окончательного обнищания украинского народа, и без того уже доведенного до отчаяния карантинами и локдаунами, – заявляют во фракции.Позицию лидера партии единогласно поддерживают и депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» Валковского городского совета.– Позиция партии неизменна – всегда быть на стороне людей и выступать единым фронтом для защиты актуальных интересов общества, – говорят они.Во фракции отмечают: они не просто представители депутатского корпуса, а часть общества, наделенная полномочиями по отстаиванию прав и интересов населения.– Живя одной жизнью с нашим народом, мы видим все проблемы и трудности повседневной жизни простых людей. Знаем, что экономическая политика сегодня возложила тяжкое бремя коммунальных платежей на плечи людей. Особенно болезненно этот вопрос встал сейчас – в период пандемии, – отмечают депутаты Блока Светличной «Разом!». – Объективно оценивая ситуацию, поддерживая справедливое возмущение общества, мы будем инициировать вынесение вопроса на внеочередную сессию Валковского горсовета относительно направления обращения к центральным органам власти нашего государства с требованиями пересмотреть существующее положение и отменить повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.Внеочередная сессия с принятием обращения к центральным властям о пересмотре тарифной политики и утверждении программы адресной помощи отдельным категориям граждан за пользование услугами ЖКХ были инициирована сторонниками Юлии Светличной и в Малоданиловском поссовете.– Представители нашей политической силы убеждены в недопустимости искусственного катастрофического снижения уровня жизни, особенно во время пандемии, роста безработицы и экономического кризиса, когда люди, наоборот, нуждаются во всесторонней поддержке со стороны государства, – подчеркивает председатель фракции Блока Светличной «Разом!» Евгений Красников.Поддержали однопартийцев председатель Кегичевской поселковой громады Антон Доценкои председатель Шевченковской поселковой громады Валерий Приходько.– Наша политическая сила ответственно относится к вопросам благосостояния каждого жителя громад и понимает актуальность экономической и социальной поддержки во время кризиса в стране. Мы будем защищать право каждого на достойную жизнь сегодня и достойное завтра! – заявили они.