На новогодние праздники мы ездили отдыхать за границу. Сегодня вернулись – находимся на самоизоляции, пользуемся приложением «Дій вдома». Слышал, что самоизоляцию можно прекратить досрочно. Правда ли это и как это сделать в рамках закона? Николай

Как разъяснили в Центре общественного здоровья, самоизоляцию по возвращении с новогодних поездок за границу прекратить досрочно можно. Для этого необходимо сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории Украины.Есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно, не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение «Дій вдома».Данные об отрицательном результате лаборатория вносит самостоятельно. Любые сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирования, направленные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные по телефону и так далее, в работу не принимаются. Результат исследования лаборатория должна внести в электронную базу данных.Важно: номер телефона должен соответствовать номеру, для которого включено приложение «Дій вдома», он должен быть записан в правильном формате, все поля формы должны быть заполнены. Один человек – это один номер телефона (допускается иностранный номер).За корректность и оперативность внесения данных отвечают лаборатории, осуществляющие тестирование.За справкой можно обращаться в отдел организации лабораторной работы ЦОЗ по телефону: (044)294-64-99.Данные электронной платформы синхронизируются с сервисом «Дій вдома» автоматически. Синхронизация происходит каждый час, без выходных. Центр общественного здоровья не обрабатывает данные в ручном режиме.По всем вопросам внесения или редактирования данных необходимо обращаться в лабораторию, которая выполнила тестирование.По всем вопросам работы приложения «Дій вдома» обращайтесь в Министерство цифровойтрансформации, которое является администратором приложения.По вопросам порядка пересечения границы обращайтесь в Государственную пограничную службу Украины.Если у вас есть результаты отрицательного ПЦР-теста, выполненного за рубежом (информация на английском или украинском), но пограничники потребовали установить приложение «Дій вдома», отправьте запрос в Центр общественного здоровья по адресу: contact@phc.org.ua.