Харьков занял 13-е место место среди 416 городов мира по интенсивности автомобильных пробок на дорогах. Всего в пятнадцатку вошли три украинских города. Такие данные приводит аналитическая компания TomTom в ежегодном рейтинге Traffic Index.

В прошлогоднем рейтинге Харьков занимал 29-е место в рейтинге. Повышение на 16 позиций в Traffic Index – 2020 произошло даже несмотря на то, что интенсивность движения практически не изменилась по сравнению в предыдущим годом.По данным авторов исследования, в прошлом году в Харькове было всего лишь 19 дней относительно свободного дорожного движения. Наибольшая загрузка харьковских дорог наблюдалась в декабре, худшим днем в этом смысле стало 24 декабря. Проще всего было передвигаться на автомобиле по городу в апреле.В среднем в 2020 году автомобилисты провели в пробках Харькова лишних 163 часа (6 дней и 19 часов).Добавим, что в Traffic Index – 2020 вошли еще три украинских города: Киев занял 7-е место, Одесса оказалась на 11-й позиции, Днепр обосновался на 22-й строчке.TomTom – аналитическая компания, занимающаяся разработкой программ уменьшения интенсивности дорожного движения в крупных городах, – публикует Traffic Index на протяжении последних девяти лет. Компания собирает статистическую информацию о пробках в 416 городах мира в 57 странах на шести континентах.