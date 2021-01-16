Об этом сообщили в пресс-службе компании "Харьковгаз сбыт".

Задолженность жителей Харькова и области, которые являются клиентами компании ООО "Харьковгаз сбыт", за год увеличилась на 300 миллионов и по состоянию на 1 января 2021 составила 3 миллиарда гривен.В компании отмечают, что всего за прошлый год клиенты потребили более 545 миллионов кубометров природного газа на общую сумму около 3,3 миллиарда гривен, что на 2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году.Среди основных причин сокращения потребления - рост цены и прошла аномально теплая зима.