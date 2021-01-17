В Харьков нагрянули морозы. Столбик термометра пополз вниз не только на улице, но и в квартирах. Горожане задумались о покупке обогревателей. Самый доступный и удобный в эксплуатации – тепловентилятор.

В народе их называют теплодуями, потому что воздух здесь поступает к разогретой спирали, а потом вентилятором распространяется по комнате. Его применение актуально в помещениях, где нет необходимости в постоянном поддержании комфортной температуры, но нужно быстро нагреть пространство.В зависимости от типа размещения тепловентиляторы разделяются на переносные и фиксированные, а те, в свою очередь, классифицируются по четырем типам.Настенные отличаются продуцированием мощной струи теплого воздуха. Такие агрегаты экономят площадь в помещении и отличаются удобством управления. По внешнему виду схожи со сплит-системой.Напольный прибор имеет форму колонны, славится производительностью и меньшим уровнем шума, часто оснащается функцией автоматического поворота.Потолочный отличается эффективным выравниванием температуры воздуха по всей площади помещения. Это актуально для комнат, которые имеют высокие потолки.Настольный известен еще как переносной и характеризуются компактными габаритами, возможностью транспортировки и удобством хранения. Летом его можно использовать как стандартный вентилятор.Наиболее популярная мощность «теплодуев» – 1–2 кВт. Такие агрегаты рационально приобретать для помещений, площадь которых не превышает 10 кв. м. В общем случае мощность в устройстве варьируется в диапазоне от 600 Вт до 3000 Вт. Чем выше показатель – тем быстрее прибор обогревает помещение. Если тепловентилятор планируется использовать в качестве помощника батареям, то вполне достаточно мощности 1000–1500 Вт. В остальных случаях потребуется более производительный прибор.Тепловентиляторы разделяются еще и по типу нагревателя. Бывают приборы со спиральным нагревом – бюджетная модификация, с ТЭНом – трубчатым электронагревателем, а также с керамическим нагревателем. Наиболее практичным и качественным элементом считается последний.Каждая модель имеет различное количество режимов работы, но чаще всего три:– режим мощности на 1/2. Для обозначения используется цифра 1 или одна точка. Этот режим используется в осенний и весенний период, когда требуется обеспечение в помещении комфортных условий;– режим на полную силу В этом случае для обозначения, по аналогии с первым вариантом, служит цифра 2 или две точки. Это идеальное решение для зимы, во время суровых морозов;– режим вентиляции. Во время включения устройство функционирует как традиционный вентилятор без задействования нагревателя. Этот режим рационально применять в летний период.К недостаткам можно отнести то, что вентилятор шумит даже в самых дорогих моделях. А еще пыль из воздуха попадает на спираль и сгорает, получается неприятный запах. Почти не дают запаха керамические нагреватели.