В Харьков нагрянули морозы. Столбик термометра пополз вниз не только на улице, но и в квартирах. Горожане задумались о покупке обогревателей. Самый доступный и удобный в эксплуатации – тепловентилятор.В народе их называют теплодуями, потому что воздух здесь поступает к разогретой спирали, а потом вентилятором распространяется по комнате. Его применение актуально в помещениях, где нет необходимости в постоянном поддержании комфортной температуры, но нужно быстро нагреть пространство.
В зависимости от типа размещения тепловентиляторы разделяются на переносные и фиксированные, а те, в свою очередь, классифицируются по четырем типам.
Настенные отличаются продуцированием мощной струи теплого воздуха. Такие агрегаты экономят площадь в помещении и отличаются удобством управления. По внешнему виду схожи со сплит-системой.
Напольный прибор имеет форму колонны, славится производительностью и меньшим уровнем шума, часто оснащается функцией автоматического поворота.
Потолочный отличается эффективным выравниванием температуры воздуха по всей площади помещения. Это актуально для комнат, которые имеют высокие потолки.
Настольный известен еще как переносной и характеризуются компактными габаритами, возможностью транспортировки и удобством хранения. Летом его можно использовать как стандартный вентилятор.
Наиболее популярная мощность «теплодуев» – 1–2 кВт. Такие агрегаты рационально приобретать для помещений, площадь которых не превышает 10 кв. м. В общем случае мощность в устройстве варьируется в диапазоне от 600 Вт до 3000 Вт. Чем выше показатель – тем быстрее прибор обогревает помещение. Если тепловентилятор планируется использовать в качестве помощника батареям, то вполне достаточно мощности 1000–1500 Вт. В остальных случаях потребуется более производительный прибор.
Тепловентиляторы разделяются еще и по типу нагревателя. Бывают приборы со спиральным нагревом – бюджетная модификация, с ТЭНом – трубчатым электронагревателем, а также с керамическим нагревателем. Наиболее практичным и качественным элементом считается последний.
Каждая модель имеет различное количество режимов работы, но чаще всего три:
– режим мощности на 1/2. Для обозначения используется цифра 1 или одна точка. Этот режим используется в осенний и весенний период, когда требуется обеспечение в помещении комфортных условий;
– режим на полную силу В этом случае для обозначения, по аналогии с первым вариантом, служит цифра 2 или две точки. Это идеальное решение для зимы, во время суровых морозов;
– режим вентиляции. Во время включения устройство функционирует как традиционный вентилятор без задействования нагревателя. Этот режим рационально применять в летний период.
К недостаткам можно отнести то, что вентилятор шумит даже в самых дорогих моделях. А еще пыль из воздуха попадает на спираль и сгорает, получается неприятный запах. Почти не дают запаха керамические нагреватели.