Каждый второй украинец чувствует себя обедневшим за прошлый год. В 2021-м пояса придется затянуть еще туже. Как же не только дожить до получки, но и накопить на старость? О премудростях семейной бухгалтерии «Вечерний Харьковом» расспрашивал экспертов.

Как выйти из магазина с деньгами в кошельке

Как не переплачивать за коммуналку

Как отложить деньги на отпуск и на старость

Финансовая грамотность нужна абсолютно всем

Чтобы в семье водились деньги

Данные опроса, который провел центр «Социальный мониторинг», свидетельствуют о том, что каждый второй украинец (51%) в 2020 году ощутил ухудшение материального положения. При этом не почувствовали никаких изменений 36% опрошенных, а о повышении финансового благополучия сообщили 8%.– Для Украины это очень характерная история – мы всегда прибедняемся, считаем себя беднее, чем на самом деле. Хотя, безусловно, уровень жизни в нашей стране ниже, чем у многих наших соседей – Польши, Чехии и т.д. А минувший год действительно выдался очень тяжелым – многие украинцы потеряли доходы из-за карантина, невозможности нормально работать, – комментирует данные опроса финансовый эксперт, главный редактор издания «Деньги.ua» Александр Крамаренко.Нынешний год, по его словам, вряд ли принесет облегчение – грядет повышение цен практически на все товары.– Тарифы на коммуналку выросли, что так или иначе отразится на цене конечного продукта. Услуги микробизнеса, например, обязательно подорожают, поскольку коммуналка станет дороже. И это уже более существенная проблема, чем относительно небольшой рост цен в прошлом году, – считает Александр Крамаренко. – Есть риск, что будут расти цены на продовольствие. Это связано с ростом цен на мировом рынке. В Украине открытая экономика, поэтому если цены за рубежом растут – для нашего бизнеса есть больше стимулов экспортировать. И, соответственно, внутренние цены будут подтягиваться к ценам в других странах.Многим украинцам придется серьезно задуматься об экономии семейного бюджета.Почти половина семейного бюджета среднестатистической семьи остается в супермаркетах, на рынках и продуктовых магазинах. Как сэкономить на продуктах, не отказывая себе в полноценном здоровом питании?– Во-первых, ходите за покупками со списком. Это не не только позволит не накупить лишнего, но и дисциплинирует, научит более четко и вдумчиво планировать каждый поход в магазин, – советует Александр Крамаренко. – Во-вторых, нужно отслеживать уровень цен в разных розничных сетях и, соответственно, делать покупки там, где дешевле. Бывает, что разница в стоимости одного и того же товара в разных магазинах достаточно существенная.Если, несмотря на наличие списка, слишком сложно удержаться в супермаркете от непредвиденных трат, попробуйте реже туда заглядывать и делать покупки онлайн. Дома, вдали от манящих витрин, вы выберете все необходимое по списку, оплатите покупку картой и просто заберете готовый набор продуктов.– Нескоропортящиеся товары я начал покупать через интернет-магазины еще несколько лет назад, и это оказалось гораздо выгоднее, чем посещать стационарные торговые точки, – делится опытом Александр Крамаренко. – Я сразу вижу, сколько это будет стоить, у меня есть возможность сравнить и сделать более выгодную покупку.Во время различных акций можно купить товар со значительной скидкой.– Мы привыкли воспринимать скидки и прочие акции как что-то исключительное. На самом деле они есть всегда, – уверяет эксперт. – Едва заканчивается акция на один товар, тут же начинается на другой. Распродажи сменяют одна другую.Однако главное здесь – в погоне за выгодой не накупить лишнего. Александр Крамаренко рекомендует, опять-таки, составить список необходимого и отслеживать, где тот или иной товар можно купить выгоднее – интернет, как говорится, в помощь.Покупки тоже стоит делать с умом, подходить к выбору рационально. Так, например, целая курица стоит дешевле, чем по частям, а из лап и крыльев можно приготовить суп. Из головы красной рыбы получится чудесная уха или рыбный бульон для японского супа. А из субпродуктов можно приготовить множество вкусных блюд.Также специалисты рекомендуют составлять меню на одну-две недели – это поможет меньше выбрасывать продукты. Не лишним будет делать заготовки: налепите пельменей, законсервируйте огурцы, наварите варенья, лечо, тушенки – это обойдется дешевле, чем покупать в магазине.Еще одна существенная статья расходов семейного бюджета – коммунальные платежи.Чтобы сэкономить на воде, специалисты рекомендуют установить счетчики. Как показывает практика, потребителю без прибора учета вода обходится втрое дороже, чем с водомером.Не забывайте следить за состоянием сантехники, почините протекающие смесители – через неисправный кран за сутки может накапать от 30 до 300 литров воды. Замените прием ванны душем либо принимайте ванну раз в неделю, а душ – в остальные дни. Экономия воды – в пять-семь раз. Выключайте воду, пока чистите зубы. Из открытого крана каждую минуту вытекает 15 литров воды.С целью экономии электричества эксперты советуют всегда выключать свет, выходя из помещения, а при выходе из дома – выключать из розеток все бытовые приборы, кроме холодильника. Замените лампы накаливания на энергосберегающие – они не только экономят электричество, но и служат в пять-восемь раз дольше, а затраты на их покупку окупаются менее чем за год. Покупайте бытовую технику класса А, А+, А++ – по сравнению с приборами более низкого класса энергопотребления они потребляют электричества на 30–40% меньше.Настройте в компьютере режим энергосбережения, при котором можно сэкономить до 50% электроэнергии. Включайте кондиционер лишь тогда, когда закрыты все окна и двери, иначе будете охлаждать улицу или другие помещения.По словам финансиста, советника ректора Каразинского банковского института Марины Хоши, если научиться рационально планировать семейный бюджет, можно не только продержаться от зарплаты до зарплаты, но и сделать накопления.– Существует несколько методик. Одна из низ них называется «четыре конверта», – рассказывает финансист. – Получив зарплату, сразу же откладываем деньги на обязательные расходы в течение месяца – коммунальные платежи, кредиты, оплату школы и детского сада, содержание детей. От суммы, которая осталась, кладем 10% в «резервный фонд» – это так называемая подушка финансовой безопасности. Она обязательно должна быть, невзирая на размер дохода. Теперь оставшиеся деньги раскладываем по четырем конвертам, то есть на четыре недели. Расходовать деньги нужно так, чтобы суммы в одном конверте хватило на неделю. Если вдруг по по какой-то причине превысили лимит и влезли в следующий конверт – на следующей неделе делайте выводы, от чего отказаться, на чем сэкономить, чтобы уложиться в оставшуюся сумму.Есть еще один хороший способ рационально распределить семейный бюджет – метод «шести кувшинов».– Допустим, вы получили зарплату – десять тысяч гривен. В первый кувшин сразу же отложили 55% от этой суммы, то есть 5500 гривен, на свою жизнь – коммуналка, питание, проезд, шопинг и так далее. Во второй кувшин откладываем 10% , то есть тысячу гривен, на развлечения, в третий – еще 10%, это неприкосновенные накопления, то есть «подушка финансовой безопасности», в четвертый – 10% на большие покупки, путевки, летний отдых, в пятый – 10% на подарки и в шестой – 5%, то есть 500 гривен, на саморазвитие (тренинг в интернете, хобби, здоровое питание и пр.). Таким образом нужно распределять весь семейный бюджет, суммируя все доходы семьи.По словам Марины Хоши, откладывать деньги на «подушку финансовой безопасности» буквально со всех доходов должно войти в привычку.– Допустим, продали шубу, которая стала вам мала, или ненужную детскую коляску, старый гараж – 10% от вырученной суммы положите в копилочку. Шли в метро, нашли гривну на ступеньках – разменяйте и десять копеек отложите в копилку. Это обязательно, – считает специалист.А чтобы легче было спланировать свои расходы, Марина Хоша советует вести семейный бухучет.– Берем блокнот и пишем с левой стороны доходы всей семьи в месяц – мужа, жены, возможно, помощь родителей, если семья молодая, полученные подарки, доходы от аренды квартиры и прочее. С правой стороны пишем реальные расходы: питание, одежда, квартплата, кредиты, развлечения, подарки. Так будет проще вести учет, – говорит финансист.Кстати, по словам Марины Хоши, с начала этого учебного года финансовая грамотность стала обязательным предметом в школах.– Мы шли к этому 17 лет, разрабатывали программу, методики. У школьников необходимо развивать критическое и системное мышление в финансовых вопросах, умение оценивать риски и принимать взвешенные решения в отношении ненег. Уверена, что это поможет молодежи в реальной жизни, – говорит специалист. – И сейчас наша задача – и мы работаем над этим – обучать финансовой грамотности учителей.Такие знания, по ее словам, нужны абсолютно всем – и детям, и их родителям, и пенсионерам.– Посмотрите, сколько сейчас мошенничества, связанного с финансами. Люди попадают в ловушки аферистов, потому что они абсолютно финансово безграмотны. А ведь рынок финансовых услуг постоянно расширяется, – отмечает Марина Хоша.Марина Хоша уверена, чтобы деньги в семье водились – их нужно тратить, расставаться с ними легко, не жалеть на благотворительность.Как бы скептически вы ни относились к суевериям, но в отношении денег они работают, уверяет Марина Хоша.– Для денег все имеет значение – размер кошелька, его форма, цвет. Чтобы в кошельке водились деньги, он должен быть красного, коричневого или черного цвета. О зеленом, розовом, гламурном со стразами придется забыть. Деньги не должны лежать в кошельке в сложенном виде – им нужен воздух. Купюры стоит раскладывать по нарастающей – от одной гривны до тысячи. В кошельке обязательно должна лежать неприкосновенная банкнота – 100–200 гривен (каждый решает сам), так называемая неразменная гривна. Все это очень важные вещи, – убеждена Марина Хоша. – Даже такие примитивные вещи: нельзя, чтобы женская сумочка стояла на столе – это не про деньги; нельзя класть ключи на стол – это не про деньги...По словам Марины Хоши, деньги – это энергия.– Нельзя, чтобы деньги просто лежали. Если у вас есть домашняя заначка, которую вы храните для какой-то крупной покупки, необходимо хоть раз в месяц брать ее в руки, перебирать купюры – ласково и с любовью. Должно быть движение, деньги должны чувствовать энергию. Они не могут просто лежать год-два-три, пока ребенок вырастет – вы должны находиться с ними в тесной взаимосвязи, в контакте. Казалось бы, предрассудки, но в отношении денег это работает, – уверена Марина Хоша.