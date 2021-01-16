Начиная с 16 января на территории ТЦ "Барабашово" будет звучать государственный язык.

Как сообщили в пресс-службе торгового центра, согласно новому закону вся сфера обслуживания при общении с клиентами и посетителями должна перейти на украинский.Отмечается, что обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе."Поэтому вы все чаще будете слышать "спасибо", "заходите, смотрите", "джинсы не нужно?", "за примерку денег не берем" и много других слов на украинском языке от наших продавцов", - рассказали пресс-службе ТЦ "Барабашово".