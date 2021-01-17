За грабеж задержанным грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в ночь на 14 января жители села Охоче Нововодолажского района избили 26-летнего местного жителя и забрали у него мобильный телефон, шапку, портативную колонку, рюкзак и проводные наушники.В рамках открытого уголовного дела, полицейские установили личности грабителей, которыми оказались местные жители 25 и 18 лет. Правонарушители признались в содеянном. Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.