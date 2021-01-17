По версии специалистов, причиной возгорания могло стать нарушение безопасности во время использования печного отопления.

16 января в 13:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного дома в Чугуеве.Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, на момент прибытия пожарных огонь успел охватить гараж, из которого хозяин успел эвакуировать автомобиль еще до прибытия спасателей. Кроме того, существовала угроза распространения огня на жилой дом, который находился в полуметре от очага.«Пожарные сделали все возможное, чтобы спасти жилье. В 14:25 им удалось локализовать распространение огня. В 15:40 пожар потушили. Пострадавших нет. По предварительным данным причина возникновения возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», - сообщили в ведомстве.