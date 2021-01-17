17 января в 2:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории одной базы отдыха в поселке Тимченки.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, к месту вызова немедленно отправили два оперативных отделения из Змиева, на момент прибытия которых огонь успел охватить деревянную баню, а площадь пожара распространилась на 100 кв.м.Локализировать возгорание удалось в 02:59. Работы по тушению и разборке обгоревших обломков конструкций бани продолжались до 7:15.Причина возникновения пожара выясняется.