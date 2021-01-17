События Ремарки: Тарифные протесты под Харьковом, коррупция в ОТГ и скандалы с Коксохимом Анна Почапская 12:34 239 Подробности рассказала Анна Почапская в программе «Ремарки». Читайте также Деньги не любят лежать без дела В Харькове задержаны участники смертельного ДТП на проспекте Гагарина Харьковские школьники отлично выступили на международной олимпиаде по точным наукам БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Деньги не любят лежать без дела События 17:41 Лента новостей Деньги не любят лежать без дела 17:41 В Харькове задержаны участники смертельного ДТП на проспекте Гагарина 17:37 Харьковские школьники отлично выступили на международной олимпиаде по точным наукам 16:02 Какой тепловентилятор работает эффективнее 14:23 Харьков вошел в топ-15 городов мира с самыми большими пробками 12:41 Ремарки: Тарифные протесты под Харьковом, коррупция в ОТГ и скандалы с Коксохимом 12:34 Ночной пожар на базе отдыха под Харьковом полностью уничтожил баню (фото) 12:09