Согласно результатам лаборатории, задержанные водители были трезвые.

Напомним, что 16 января на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Южнопректной произошла авария. В автомобиль Mazda, который выезжал на проспект с улицы Южнопроектной, въехал автомобиль КИА Optima, который двигался на запрещающий сигнал светофора.В результате аварии автомобиль КІА отбросило на островок безопасности, где в это время находилась 50-летняя женщина-пешеход. От полученных травм она погибла на месте.По данному факту следователи открыли уголовное производство, в рамках которого задержали и сообщили о подозрении 45 и 29-летним водителям автомобилей Мазда и KIA.Согласно санкции статьи задержанным грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.