Предлагаем вашему вниманию дайджест самых главных новостей, которыми жил Харьков и область за последнюю неделю.

В Харьковской области растет количество протестов против повышения тарифов



Долги Харьковской области за газ достигли трех миллиардов гривен



В Харькове задержаны участники смертельного ДТП на проспекте Гагарина

После обращения в прокуратуру депутата городского совета, харьковские правоохранители открыли уголовное производство за подделку документов по предварительному сговору группой лиц.В областной администрации прекратили работу Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства.Вместо 1500 метрового украшения, городские власти установили лишь 500.После конфликта мужчина наехал на женщину на своем автомобиле, прижав к металлическим воротам. От полученных травм она скончалась в больнице.Все больше поселков выходят на улицы с требованием не повышать тарифы на коммунальные услуги и энергоносители.Задолженность жителей Харькова и области за год увеличилась на 300 миллионов.В результате аварии один из автомобилей отбросило на островок безопасности, где в это время находилась 50-летняя женщина.