Предлагаем вашему вниманию дайджест самых главных новостей, которыми жил Харьков и область за последнюю неделю.Правоохранители открыли уголовное дело по возможной фальсификации документов от имени Кернеса
После обращения в прокуратуру депутата городского совета, харьковские правоохранители открыли уголовное производство за подделку документов по предварительному сговору группой лиц.
Впервые за 30 лет в ХОГА свернули программу помощи малому бизнесу
В областной администрации прекратили работу Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства.
«Звездное небо» оказалось в три раза короче длины, за которую заплатили харьковчане
Вместо 1500 метрового украшения, городские власти установили лишь 500.
В Харькове суд признал виновным мужчину, который из ревности убил свою любовницу
После конфликта мужчина наехал на женщину на своем автомобиле, прижав к металлическим воротам. От полученных травм она скончалась в больнице.
В Харьковской области растет количество протестов против повышения тарифов
Все больше поселков выходят на улицы с требованием не повышать тарифы на коммунальные услуги и энергоносители.
Долги Харьковской области за газ достигли трех миллиардов гривен
Задолженность жителей Харькова и области за год увеличилась на 300 миллионов.
В Харькове задержаны участники смертельного ДТП на проспекте Гагарина
В результате аварии один из автомобилей отбросило на островок безопасности, где в это время находилась 50-летняя женщина.
Дайджест главных новостей недели от "Вечірні Новини".