В Харьковской области за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус в регионах".



Харьковская область занимает 21-е место по Украине. Это рекордно низкий суточный показатель почти за полгода: 25 июля было зарегистрировано 40 заболевших, все последующие дни показатель был выше.