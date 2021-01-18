На Большой Панасовской изнасиловали девушку, насильника ищет полиция.

В Харькове разыскивают подозреваемого в изнасиловании.



По информации полиции, 12 ноября 2020 года около 23:58 в полицию поступило сообщение о том, что вблизи вагоностроительного завода по ул. Большая Панасовская в Харькове неизвестный мужчина нанес телесные повреждения и изнасиловал 22-летнюю девушку.



Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявлен в розыск. Его приметы: на вид около 30 лет, рост 180 см, атлетического телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой. Имел при себе темную барсетку через плечо.



Если у вас есть информация о случившемся, пожалуйста, сообщите по телефонам: (057) 712 50 22, 102 или другим удобным для вас способом.