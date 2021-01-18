На территории завода "Хартрон" горело трехэтажное здание. Пострадавших нет.

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил 17 января в 15:54. К месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцтстернах и 1 отделение на автолестнице.



На момент прибытия спасателей на улицу Проскуры, 1 было установлено, что огнем было охвачено 50 кв.м. на первом этаже 3-этажного здания. Спасатели вывели на свежий воздух одного человека. Медицинская помощь ему не понадобилась.



В 16:20 пожар был локализован, а в 17:11 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.