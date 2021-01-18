Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, сегодня, 18 января пойдет небольшой снег.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачно с прояснениями.

Ночью и утром в восточной половине области небольшой снег, в западной без существенных осадков. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 3 - 8 м / с.

Температура воздуха ночью 15 - 20 ° мороза,

днем 10 - 15 ° мороза.

По городу без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью 16 - 18 ° мороза, днем 12 - 14 ° мороза

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харькове внезапно перенесли суд по делу «кровавого маршала» (фото)

События