Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, сегодня, 18 января пойдет небольшой снег.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачно с прояснениями.



Ночью и утром в восточной половине области небольшой снег, в западной без существенных осадков. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер северо-восточный, 3 - 8 м / с.



Температура воздуха ночью 15 - 20 ° мороза,



днем 10 - 15 ° мороза.



По городу без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Температура ночью 16 - 18 ° мороза, днем 12 - 14 ° мороза