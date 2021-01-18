В день Крещения Господня, 19 января, священники освятят воду в харьковских источниках.

Об этом сообщили городские власти.



Освящение будет проходить на нескольких источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской , ул. Зубенко, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.



- 19 января, на Крещение Господне, в 8:00 состоится Божественная литургия, после которой пройдет освящение воды. В этот день воду будут освящать до вечера.