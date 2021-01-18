Для обработки дорог в регионе использовали 27 тонн соли.

В Харьковской области обеспечен проезд на всех трассах государственного значения, сообщили в Службе автомобильных дорог.



В течение суток на дорогах области работали 112 единиц спецтехники, 154 рабочих. Для обработки дорог использовали 259 куб. м песчано-соляной смеси и 27 тонн соли.