Соответствующий проект был подан в Верховную Раду Украины.

Харьковский нардеп Юлия Светличная вместе с коллегами подала проект постановления «О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотр их размеров», который уже поступил на рассмотрение Комитетам по вопросам бюджета, антикоррупционной политики, а также энергетики и жилищно-коммунальных услуг.Документ предусматривает обращение в Кабинет Министров Украины с требованием немедленного восстановления справедливого и социальноореинтированного тарифообразования на энергоносители и их распределение.В частности, правительство должно будет внести изменения в законодательство в части уменьшения стоимости тарифов на услуги доставки природного газа бытовым потребителям, а также освободить от платы за доставку тех потребителей, которые за собственные средства построили газовые сети, где они проживают.Также проект подразумевает возобновление льготного фиксированного тарифа на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт.ч, действовавшего для населения за первые 100 кВт в месяц, и коррекцию стоимости газа за счет использования мощностей сети подземных хранилищ.