18 января верующие отмечают Крещенский сочельник, на следующий день – Крещение. Сегодня необходимо соблюдать строгий пост. Завтра, 19 января большой праздник - крещение Иисуса Христа, которого крестил на реке реке Иордан Иоанн Предтеча.

По обычаю в этот день принято святить воду. Считается, что эта вода имеет целебную силу. Ее нужно пить понемногу натощак. Святить ее можно два дня подряд - 18 и 19 января.



18 января в мире празднуют День Винни-Пуха. В этот день родился автор этой знаменитой истории, английский писатель Алан Александр Милн (1882-1956). Также сегодня, День праздничного ожидания и День технического обслуживания.



День ангела отмечают: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна, Нелли.