События В Харькове на Окружной ДТП: есть пострадавшие Вечерний Харьков 10:55 1091 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. "На Окружной в районе Циркунов — ДТП с пострадавшими",- написано в сообщении. Читайте также В Харькове внезапно перенесли суд по делу «кровавого маршала» (фото) В Харьковской области появился новый большой начальник Депутаты Барвенковской ОТГ написали обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабмину (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове внезапно перенесли суд по делу «кровавого маршала» (фото) События 13:26 Лента новостей В Харькове внезапно перенесли суд по делу «кровавого маршала» (фото) 13:26 В Харьковской области появился новый большой начальник 13:04 В чем преимущества инфракрасного обогревателя 12:46 Депутаты Барвенковской ОТГ написали обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабмину (фото) 12:24 В Харькове родилось 34 ребенка 12:05 В Украине - Крещенский сочельник 11:52 На дорогах Харьковской области работало 112 единиц спецтехники 11:43