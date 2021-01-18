Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

"На Окружной в районе Циркунов — ДТП с пострадавшими",- написано в сообщении.

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