Современные обогреватели способны согреть не только в квартире, но и на открытой террасе, и даже в беседке. Инфракрасный обогреватель, или UFO – самый экономный и умный прибор. Однако его преимущества в холодное время могут обернуться недостатком.

Такие обогреватели появились на рынке отопительного оборудования сравнительно недавно, но даже за короткий срок им удалось заслужить невероятный авторитет среди пользователей благодаря эффективной и экономной работе.Инфракрасный обогреватель способен отапливать не все помещение сразу, потому что греет не воздух, а объекты, оказавшиеся вблизи. Тепло инфракрасного обогревателя похоже на солнечные лучи и подходит для локального обогрева. Например, на открытых площадках, беседках, открытых террасах в ресторанах и так далее.Экономное потребление энергии возможно до 20 градусов. UFO также можно оставлять в режиме ожидания, установив желаемую температуру в пределах до 15 градусов – пока никого нет дома, устройство будет греть стены, чтобы не остывали.Преимущества выбора такого прибора:– экономия энергии;– тихая работа;– локализация тепла.Есть и недостатки. Не рекомендуется подходить к прибору слишком близко во избежание возможных ожогов. В недостаток превращается и локальное тепло в холодное время. Подставили лучам спину, будет тепло только в спину. Повернулись погреть руки, а спина уже замерзла.