Ситуация с донорской кровью в Харьковской области критическая — до конца января ее может не хватить даже для оказания помощи в неотложных случаях. При полном равнодушии власти к проблемам донорства ситуация рано или поздно неминуемо взорвется.

Количество доноров сократилось вдвое

Это может коснуться каждого

Риска заразиться нет

Донорская кровь остается незаменимой для тех, кто пострадал в результате несчастных случаев и аварий, а также при проведении сложных операций и тяжелых родах. Кровь доноров жизненно необходима онкологическим больным, страдающих от анемии, гемофилии и многих других заболеваниях. Без нее медицина бессильна, когда приходится спасть жизнь людей.Однако на Харьковщине ситуация с донорской кровью критическая, сообщил «Вечернему Харькову» директор Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский. Более того, она продолжает усугубляться. Если чиновники, руководители предприятий и вузов не начнут работать с донорами – это будет катастрофа.– До конца января донорской крови может не хватить даже для ургентных случаев, – говорит директор центра. – Еще в начале декабря я прогнозировал ситуацию с острым дефицитом донорской крови в связи с целым комплексом факторов – в том числе, с коронавирусом, активизацией работы частного центра плазмы, а также в связи с тем, что областная власть, многие райгосадминистрации, главы ОТГ, руководители предприятий и вузов вообще не реагируют на эти проблемы. Я просто не понимаю бездействия в первую очередь облгосадминистрации в такой ситуации. Это позор для Харьковской области, некогда имеющей налаженную систему донорства. Падение рейтинга власти налицо.Центр обеспечивает кровью и ее компонентами больницы всего региона. По словам Вадима Яворского, чтобы стабильно поддерживать запас крови в лечебных учреждениях области, необходимо не менее 150–200 доноров в день. В декабре минувшего года кровь сдавали не более ста человек в день.– Да, сейчас идет небольшое снижение плановой оперативной активности, но это ни в коей мере не отменяет стандартную потребность по хроническим и ургентным заболеваниям. И если бы снижение количества доноров составило до 140 человек в день – нестрашно, но когда оно упало до 80 – это уже критическая ситууация. Уже тогда мы понимали, что к новому году проблема только усугубится. Что, собственно говоря, и получили. Слава богу, не произошло тяжелых травм во время праздников, мы этот период как-то пережили. А теперь вошли в локдаун – люди сидят по домам, студенты учатся дистанционно, донорская активность сходит на нет, мы имеем всего по 30–40 доноров в день. Я даже не знаю, как мы этот переживем. Придется отказывать лечебным учреждениям. А это чревато если не летальными исходами, то серьезными осложнениями для больных, затяжным периодом выздоровления.В связи с этим, как отмечает Вадим Яворский, удивляет позиция людей у власти, которые тормозят донорство, абсолютно забросив работу с населением, и не понимают, что эта проблема может коснуться каждого, в том числе и их самих.– Ни областная система охраны здоровья, ни райадминистрации, ни руководство вновь созданных ОТГ не проводят абсолютно никакой работы в плане привлечения населения к сдаче крови. Думают ли руководители ОТГ, что живущие в их громадах люди из-за дефицита крови могут оказаться в критической ситуации? – задает риторический вопрос Вадим Яворский. – Работа должна вестись через семейных врачей. Они должны были уже провести скрининг населения и выяснить, кто условно здоров и может быть потенциальным донором. И среди этого условно здорового контингента нужно проводить работу. Организуйте людей для сдачи донорской крови, направляйте их к нам или мы сами организуем выезд на место. Пусть люди увидят, что вы заботитесь о них, они скажут вам: «Спасибо!». Но поскольку такой социальной программы нет ни в городе, ни в области, мы сейчас получим накопление случаев летального исхода из-за отсутствия компонентов крови. Кровь нужна каждый день как воздух – для реанимации и операций ургентных больных. Это высокоспециализированная медицинская помощь. Это самые тяжелые пациенты – с травмами, осложненными родами, онкологическими, гематологическими заболеваниями.Более того, в этом году Харьковскому областному центру службы крови еще и урезали финансирование.– Финансирование в бюджете запланировали, но когда нам спустили цифры, оказалось, что эта сумма на 40% ниже прошлогодней. На январь-февраль у нас пока есть запас, а вот дальше уже возникнут проблемы с дефицитом расходных материалов, – говорит директор центра.При таком отношении, отмечает Вадим Яворский, ситуация рано или поздно взорвется.Вадим Яворский утверждает, что риска заразиться коронавирусом при сдаче крови нет.– В связи с Covid-19 в центре службы крови неукоснительно соблюдаются все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, – заверяет он. – Случаев заражения персонала и доноров у нас нет. Все системы, которые соприкасаются с донором, – одноразовые, как того требуют международные стандарты.