В супермаркетах, интернет-магазинах, кафе, аптеках, АЗС и т.д. теперь по умолчанию должны будут обслуживать клиентов на украинском языке.

В некоторых регионах страны люди столкнулись с трудностями, заявляя о том, что никогда не изучали государственный язык. Но «русскоязычная челюсть» не помешала людям пытаться перейти на украинский язык. Кто-то нанял своим работникам репетиторов, кто-то начал проходить онлайн-курсы, кто-то — использует специальную шпаргалку с самыми популярными фразами.Комментаторы отметили, что это больше мило, чем смешно и что всё начинается с малого.