События В Харькове ДТП с участием трех авто – последствия выясняются (видео) Вечерний Харьков 14:06 625 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП на Александровском проспекте из 3-х авто», сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также В Харькове взбунтовались «евробляхеры» (видео) ХОГА попалась на закупке средств защиты по завышенным ценам В Харькове замерзают жители Павлова поля (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове взбунтовались «евробляхеры» (видео) События 15:04 Лента новостей В Харькове взбунтовались «евробляхеры» (видео) 15:04 Стало известно, когда в Украине введут накопительный уровень пенсионной системы 14:46 ХОГА попалась на закупке средств защиты по завышенным ценам 14:44 В Харькове замерзают жители Павлова поля (фото) 14:24 В Харькове ДТП с участием трех авто – последствия выясняются (видео) 14:06 «С чего-то надо начинать»: в Сети показали шпаргалку продавца на украинском языке (фото) 13:44 В Харькове внезапно перенесли суд по делу «кровавого маршала» (фото) 13:26