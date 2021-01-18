Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«ДТП на Александровском проспекте из 3-х авто», сказано в подписи к выложенному видео.

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