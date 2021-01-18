Ожидается, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы будет принят уже в 2021 году.

Правительство подготовило соответствующий законопроект и сейчас вопрос находится в законодательной плоскости, сообщил премьер министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".- Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена, - сказал Шмыгаль.Он отметил, что Украина нуждается в накопительной пенсионной системе и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не было сделано.Кроме того, по словам премьера, отсутствие цивилизованного фонового рынка является "еще одним преступлением".- Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы, - добавил он.По словам Шмыгаля, в ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение.- Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года, - констатировал премьер.Напомним, в мае 2020 года Шмыгаль допускал введение накопительного уровня пенсионный системы до 2021 года. Он также отметил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый вариант - при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь, второй вариант - рассрочка выплат на 5-10 лет и третий вариант - пожизненное содержание.