Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«НАМПИШУТ. Прошу Вашего содействия в решении проблемы. Харьковские тепловые сети осуществляет поставку коммунальной услуги по отоплению и подогреву горячей воды ненадлежащего качества, температура в квартирах меньше 18 градусов, вместо горячей воды течет холодная. Все обращения жильцов 5 и 6 микрорайона П.Поля игнорируются (это видно на снимках). На карте 1562 видно, что только сегодня подано около 134 заявок (проблема длится с 16.01.2021). На сайте ХТС наши микрорайоны не указаны в «отключенных» от подачи горячей воды и отопления», сказано в подписи к выложенным фотографиям.