Стационарные пункты обогрева, как сообщает пресс-служба горсовета, расположены по таким адресам:

- территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района (ул. Валентиновская, 23г);- территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района (ул. Власенко, 14);- территориальный центр предоставления социальных услуг Шевченковского района (пр. Победы, 77а);- Харьковский городской центр реинтеграции бездомных (ул. Мира, 102).В каждом из центров оборудовано специальное место, где можно выпить чаю и при необходимости получить теплые вещи.Пункты обогрева работают круглосуточно. В условиях пандемии заходить в них можно в защитных масках.